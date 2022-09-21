Еще двое погибших от коронавируса зарегистрированы в Псковской области

В Псковской области выявлены двое погибших от коронавируса, еще 330 человек заразились инфекцией за последние сутки. Об этом сообщает официальный Telegram-канал региона.

Всего с начала пандемии в Псковской области выявлено 121 222 заражения коронавирусом. За это время выздоровело 116 756 человек. Только за последние сутки успешно закрыли больничный 178 пациентов.

За все время пандемии умерло 1908 пациентов, еще два летальных исхода появились в статистике за последние сутки.

Статистика заболеваемости СOVID-19 в муниципалитетах:

Псков – 39436/120

Великие Луки – 17956/32

Бежаницкий район – 1552/8

Великолукский район –2804/1

Гдовский район - 2140/0

Дедовичский район – 2988/6

Дновский район – 964/0

Красногородский район – 1069/0

Куньинский район – 1019/8

Локнянский район – 1160/6

Невельский район – 5425/21

Новоржевский район – 1290/2

Новосокольнический район – 3259/0

Опочецкий район – 3699/0

Островский район – 5917/58

Палкинский район – 1217/11

Печорский район – 2847/15

Плюсский район – 1893/15

Порховский район – 4360/0

Псковский район – 9490/7

Пустошкинский район – 1500/1

Пушкиногорский район – 1680/3

Пыталовский район – 1809/8

Себежский район – 2952/2

Струго-Красненский район –2013/5

Усвятский район – 737/1

Иногородние (с 30.12.2020) – 46.