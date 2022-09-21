Школьники из посёлка Дедовичи выбрали профессию благодаря проекту «Билет в будущее»

.

В 2021 году школьники Дедовичской средней школы № 1 смогли попробовать себя в профессии «Электромонтажник» в Дедовичском многопрофильном техникуме №32. Профпробы прошли в рамках проекта «Билет в будущее». Спустя год Иванов Роман, Матвеева Ольга, Петрова Алина и Никандрова Оксана стали студентами техникума, выбрав профессию «Электромонтажник электрических сетей и электрооборудования».

На вопрос повлияло ли посещение профессиональной пробы на выбор будущей профессии, обучающиеся хором ответили «ДА!»

Напомним, проект «Билет в будущее» Министерства просвещения Российской Федерации реализуется в 85 регионах страны и г. Байканур по поручению Президента РФ Владимира Путина и входит в паспорт федерального проекта «Успех каждого ребенка» в рамках Национального проекта «Образование». С 2021 года федеральным оператором выступает Фонд Гуманитарных Проектов. Более 650 000 школьников в прошлом году стали участниками проекта, а порядка 80% выпускников 2021 года успешно применили полученные рекомендации при поступлении.