Участки для голосования на референдумах появятся в Псковской области

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С 23 по 27 сентября в Псковской области будут работать участки для голосования по вопросу присоединения к России ЛНР и ДНР, а также Херсонской и Запорожской областей. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

Сообщается, что данное мероприятие проводятся для жителей, которые были вынуждены покинуть вышеперечисленные территории, но желают отдать свой голос.

Комиссии референдума формируются гражданами этих республик и областей. Обеспечение голосования также реализуется их жителями.

«По запросу комиссий, проводящих референдумы, мы готовы оказать максимальное содействие в организации участков», — прокомментировал ситуацию председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов.