Питание по выбору организовали у начальных классов в великолукской школе

.

Школа номер №13 в Великих Луках ввела питание по выбору для начальных классов. Об этом сообщает газета «Великолукская правда.Новости».

Дети могут выбрать себе еду, исходя из своих вкусовых предпочтений. Каждый день в родительский чат присылают меню, чтобы ребята совместно с родителями решили, какие блюда они выберут на следующий день.

«Дети выбирают из трёх блюд то, которое им нравится больше. Это совершенно разные блюда. Сегодня, например, у нас плов, макароны с котлетой, гречка с гуляшом», — прокомментировала нововведение директор школы №13 Елена Чернозубова.

«Как вы видите, большинство тарелок уже пустые, отходов стало меньше, потому что дети выбирают то, что они хотят, что они любят и что им нравится», — сообщила завуч начальных классов Елена Сафонова.

Также завуч отметила, что питание по выбору будет введено и в группе продленного дня.

Ученики с 5-го по 11-й класс уже с начала сентября могут выбирать себе блюда. Одиннадцатиклассники поделились своим мнением по поводу нововведения, дети отметили, что еда в школьной столовой очень вкусная и оценили возможность выбора блюд.

Помимо того, что меню на две недели вперёд выложено на сайте образовательного учреждения и присылается в чаты родителям, с ним можно ознакомиться на информационном стенде в школе.