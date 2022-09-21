Великолукский музей стал хранителем Меча Победы

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В краеведческий музей в Великих Луках привезли на хранение Меч Победы. Об этом сообщает газета «Наш путь».

Клинок был вручен городу за вклад в победу в Великой Отечественной войне. Принимали ценный дар первые лица города, представители Союза десантников, юнармии, ветеранской организации Великих Лук. Во время торжественной церемонии музыкальный номер исполнили артисты молодёжного театра «Трубадур».

«Этот клинок – символ мужества, самоотверженности и силы духа великолучан, на протяжении веков доблестно защищавших Отечество», – отметил глава Великих Лук Николай Козловский в своём Telegram-канале.

Следует отметить, что Мечи Победы были вручены 9 июня городам воинской славы: Пскову и Великим Лукам, в Музее Победы на Поклонной горе в столице.

Мечи Победы были изготовлены уральскими мастерами и должны быть доставлены на вечное хранение всем городам воинской славы. К 70-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне златоустовские клинки получили города-герои.