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Общество21 сентября 2022 14:15

В Куньинском районе ввели карантин по бешенству

Источник:kp.ru
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В Куньинском районе Псковской области в срочном порядке были введены карантинные меры по бешенству. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Псковской области.

В деревне Филипцево Куньинского района дикий енот подрался с домашним псом. Житель деревни обнаружил у себя во дворе труп дикого животного и вызвал специалистов госветслужбы. После взятия проб, выяснилось, что у животного подтвердилось бешенство.

На территории района незамедлительно ввели карантинные меры. Необходимо привить всех домашних животных от бешенства, чтобы ограничения были сняты. Об этом сообщают сотрудники ведомства.