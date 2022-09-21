В Куньинском районе ввели карантин по бешенству

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В Куньинском районе Псковской области в срочном порядке были введены карантинные меры по бешенству. Об этом сообщается на официальном Telegram-канале Псковской области.

В деревне Филипцево Куньинского района дикий енот подрался с домашним псом. Житель деревни обнаружил у себя во дворе труп дикого животного и вызвал специалистов госветслужбы. После взятия проб, выяснилось, что у животного подтвердилось бешенство.

На территории района незамедлительно ввели карантинные меры. Необходимо привить всех домашних животных от бешенства, чтобы ограничения были сняты. Об этом сообщают сотрудники ведомства.