Поиски пропавшего жителя Великих Лук продолжаются

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Полиция продолжает розыск 38-летнего великолучанина Александра Лобанова, пропавшего в марте этого года. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в УМВД Псковской области.

Мужчина пропал 22 марта 2022 года.

Приметы пропавшего: рост—170 см, нормальное телосложение, серые глаза и темно-ручные волосы. Был одет в черную толстовку с капюшоном, темно-синюю жилетку, синие джинсы и кроссовки.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении пропавшего, просят незамедлительно сообщить в правоохранительные органы.

Телефон уголовного розыска: 8906-223-11-28

Телефон дежурной части ОМВД России по городу Великие Луки:(8811-53)5-27-94