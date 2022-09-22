Акция «На работу на велосипеде» пройдёт в Пскове 22 сентября

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В Пскове 22 сентября вновь стартует всероссийская акция «На работу на велосипеде». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в молодёжном центре Пскова.

Жители города, которые предпочтут поехать на работу/учёбу на велосипедах, могут рассчитывать на приятные подарки по пути.

На специальных точках участники акции смогут получить энергетические батончики, фирменные наклейки, номерки и значки.

Помимо этих приятных бонусов, участники после выполнения некоторых условий, смогут насладиться бесплатной чашкой кофе или скидками на продукцию партнёров.

В этом году партнёром всероссийской акции станет МВД России по Псковской области. Ведомство выдаст каждому участнику светоотражательный элемент для более безопасного передвижения по городу в тёмное время суток.

Кроме того, завод «Титан-Полимер» и проект «Экомышление» станут партнёрами акции и будут разыгрывать призы.

Необходимые условия для участия в розыгрыше: сфотографироваться со своим колесным транспортом и выложить фото в соцсеть «ВКонтакте» с хештегами #НаРаботуНаВелосипедеПсков #титанполимер и #экомышление.

Специальная комиссия оценит креативность фото и наградит призами за самые интересные кадры.

Участники могут получить информацию о партнёрах и зарегистрироваться по ссылке