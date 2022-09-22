Ремонт теплотрассы на Завеличье в Пскове завершился

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В детский садик и 29 жилых домов, отключенных накануне от горячей воды и отопления, вновь пришло тепло после ремонта магистральной трубы. Об этом сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин в своем Telegram-канале.

Сообщается, что горячая вода в трубы поступила в тот же день около 22:00.

Псковские тепловые сети незамедлительно занялись решением проблемы с утечкой в магистральной трубе. Для этого потребовалось спустить воду из теплоносителя, удалить компенсаторы и сварить трубу диаметром 400 миллиметров.

В ремонте приняли участие сразу бригады сварщиков. После окончания сварочных работ, к 18:45 воду снова начали набирать в систему. Эта процедура заняла около трех часов.

«Спасибо жителям за понимание и терпение. Если у кого-то отопление не вернулось – сообщайте. Оперативно будем решать», — подчеркнул Борис Елкин.

По словам главы, основная проблемы устранена, труба отремонтирована. И утечки больше нет