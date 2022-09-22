Управление МВД в Пскове опровергло фейковую информацию о мобилизации

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Управление МВД России по Псковской области предупреждает жителей о ложной информации касательно мобилизации в соцсетях. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

В интернете стала распространяться фейковая информацию о том, что сотрудники ДПС будут останавливать автомобили под управлением мужчин и направлять их напрямую в военкоматы.

Ведомство заявляет, что информация ложная, а опубликованный скан указания ГУОБДД МВД России является поддельным документом.

Сотрудники МВД рекомендуют гражданам быть внимательными и пользоваться информацией из официальных источниках.

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников также подчеркнул, что сведения не отвечают действительности. Распространением фейковой информацией занимаются украинские и российские Telegram-каналы