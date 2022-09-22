Больница в Новосокольниках получила новое оборудование

В медицинское учреждения в Новосокольниках поступило новое оборудование. Об этом сообщил официальный telegram-канал Псковской области.

Межрайонная больница приняла в пользование моечно-дезинфицирующую машину и холодильник, в котором предполагается хранить вакцины.

Напомним, что закупка нового оборудования для медицинских учреждений производится в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения, которая стартовала в области в 2021 году.

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