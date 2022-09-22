Назвали даты дорожных работ на улице Кузнецкой в Пскове

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Участок улицы от улицы Спортивной до дома №27 на улице Кузнецкой закроют для движения транспорта с 27 по 28 сентября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Водителям рекомендуется быть внимательнее при планировании маршрута. Грамотно выбирать объездные пути и следовать дорожным знакам, установленным на участке, не создавая опасности возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Представители администрации города приносят извинения за доставленные неудобства.