Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 сентября 2022 10:23

Назвали даты дорожных работ на улице Кузнецкой в Пскове

Источник:kp.ru
.

.

Участок улицы от улицы Спортивной до дома №27 на улице Кузнецкой закроют для движения транспорта с 27 по 28 сентября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации города.

Водителям рекомендуется быть внимательнее при планировании маршрута. Грамотно выбирать объездные пути и следовать дорожным знакам, установленным на участке, не создавая опасности возникновения дорожно-транспортного происшествия.

Представители администрации города приносят извинения за доставленные неудобства.