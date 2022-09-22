Нового председателя Псковской Думы избрали на сессии

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На первой сессии седьмого созыва 22 сентября решился вопрос об избрании на пост председателя Псковской городской Думы Александра Гончаренко. Об этом в своём telegram-канале сообщил глава администрации Пскова Борис Елкин.

Глава поздравил нового председателя с вступлением в должность. По его словам, работа предстоит ответственная, требующая вовлеченности и умения находить правильное решение в короткие сроки.

«Уверен, что разносторонний трудовой опыт Александра Георгиевича в системе пограничной службы ФСБ России, заместителем Главы Администрации города Пскова и руководителем исполкома местного отделения партии «Единая Россия», его деловые качества и профессионализм позволят грамотно выстроить работу», — подчеркнул глава.

В завершении, Борис Елкин пожелал новому председателю плодотворной работы в обновлённой Псковской городской Думе.