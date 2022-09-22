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Общество22 сентября 2022 13:10

Уголовное дело завели на иностранца за дачу взятки на псковской таможне

Источник:kp.ru
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Гражданин Украины попытался дать взятку в размере 15 тысяч рублей сотруднику таможни, при пересечении границы с Латвией. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковской таможни.

На таможенном посту МАПП Убылинка иностранец предложил взятку таможеннику, чтобы побыстрее проехать границу.

Сотрудник таможни незамедлительно сообщил об этом в отдел по противодействию коррупции Псковской таможни. Сотрудники отдела изъяли денежные средства и оформили на иностранного гражданина подписку о невыезде.

Следственные мероприятия продолжаются. В отношении взяткодателя возбуждено уголовное дело по части 1 статье 291 УК РФ