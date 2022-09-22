Геннадий Афанасьев стал главой Дедовичского района

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На торжественной церемонии 22 сентября Геннадий Афанасьев официально стал главой Дедовичского района. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Псковской области.

На церемонии инаугурации присутствовал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. А также депутаты и председатель Собрания депутатов области Александр Котов и председатель территориальной избирательной комиссии района Елена Калязина.

Ведерников лично поздравил всех с успешно завершённой избирательной компанией.

«Геннадий Андреевич получил 86% голосов, тем самым улучшив свой предыдущий результат и показав самый высокий результат из всех глав», — подчеркнул губернатор.

Также Ведерников пожелал коллеге эффективной работы и процветания Дедовичском району.