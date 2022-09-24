Губернатор Псковской области рассказал, что будет с кредитами призывников

Фото: pskov.ru

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников записал видео-обращение к жителям области, с разбором главных вопросов по мобилизации. Видео он поделился в своём Telegram-канале.

Глава региона подчеркнул важность частичной мобилизации в современных реалиях. Сообщил о критериях отбора мобилизуемых и их достойном материальном обеспечении.

Губернатор также обратил внимание на вопрос, касаемый кредитов. По имеющейся информации, призванные также будут должны выплачивать кредиты.

«Центробанк порекомендовал банкам идти навстречу призывникам. Мобилизованные могут попросить дать кредитные каникулы. Также регулятор посоветовал не начислять пени и неустойки в случае просрочки», —сообщил Ведерников.

Даже несмотря на то, что такие меры пока носят рекомендатетельный характер, губернатор уверен, что банки прислушаются к этому.

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