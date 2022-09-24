Студентка из Опочки вытащила из воды ребёнка

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Студентка Татьяна Пахоменкова из Опочки спасла мальчика, тонущего в реке. Об этом сообщает газета «Красный маяк».

Девушка рассказала, что на вид мальчишке было лет 10-11. Когда студентка подошла к висячему мосту, то услышала звуки, похожие на детский плач.

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«Оказавшись на мосту, я поняла, что мальчик самостоятельно из воды не выберется. Глубина в том месте приличная, даже мне ногами до дна не достать», — отметила девушка.

Студентка бросилась на помощь к утопающему, схватила ребёнка за одежду и вытащила на берег.

После происшествия, мальчик ушёл предположительно в сторону дома, а девушка вернулась на мост, за брошенными в спешке вещами.