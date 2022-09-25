В Пыталовском районе провели ускоренное бракосочетание перед мобилизацией

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25 сентября в Пыталовском районе провели ускоренную регистрацию брака в связи с отправкой на службу из-за частичной мобилизации. Узаконить свои отношения в ЗАГСе решили молодые люди Виталий Денисов и Юлия Силина, пишет районная газета «Наша жизнь».

После получения повестки из военкомата молодой человек решил сделать предложение своей девушке. Для этого он обратился к главе Утроинской волости Сергею Уланову, чтобы зарегистрировать брак как можно скорее. Глава Пыталовского района Вера Кондратьева помогла устроить бракосочетание в воскресенье.

Без свадебного платья, костюма и марша Мендельсона молодожены расписались в присутствии начальника ЗАГСа, главы района и главы Утроинской волости. Виталий и Юлия скрепили узы брака подписями. Им вручили свидетельство о браке в знак создания новой семьи.

Глава Пыталовского района пообещала провести торжественную церемонию бракосочетания со всеми необходимыми атрибуьами по приезду Виталия Денисова.

Отметим, по сообщению корреспондентов газеты «Наша жизнь», Мендельсон сыграет на свадьбе молодожён уже совсем скоро, ведь жених не прошёл медицинский отбор и получил отвод перед самой отправкой.