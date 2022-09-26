Новое оборудование поступило в Новосокольническую больницу

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Оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний появилось в медицинском учреждении в Новосокольниках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Прибор для многосуточного контроля за артериальным давлением и комплекс для суточного мониторинга электрокардиографии появился в районной больнице. Данные приборы необходимы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Новое оборудование продолжает поступать в больницы Псковской области благодаря проекту модернизации первичного звена здравоохранения.

Напомним ранее больница в районе получила моечно-дезинфицирующую машину и холодильник для хранения вакцин. https://vk.com/wall-31207080_53352

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