Новое оборудование поступило в Новосокольническую больницу

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Оборудование для диагностики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний появилось в медицинском учреждении в Новосокольниках. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.
Прибор для многосуточного контроля за артериальным давлением и комплекс для суточного мониторинга электрокардиографии появился в районной больнице. Данные приборы необходимы в лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Новое оборудование продолжает поступать в больницы Псковской области благодаря проекту модернизации первичного звена здравоохранения.
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