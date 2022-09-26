За сутки в Псковской области заболело ковидом 158 человек

Подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки, 25 сентября, выявлено 158 человек. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Данные статистики свидетельствуют о том, что заболеваемость COVID-19 постепенно начинает снижаться. За последние сутки заразились инфекцией 206 человек, а днем ранее — 325.

По-прежнему лидирующими по количеству заражённых остаются Псков (77 человек за сутки), Островский район (21 человек за сутки), Пушкиногорский район (15 человек за сутки).

Напомним, пока коронавирусные ограничения в области продлили до конца года. https://vk.com/wall-31207080_53333