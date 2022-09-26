Граждан Кубы депортируют на родину из Пскова

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Судебные приставы Псковской области переправят шесть кубинцев на родину. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УФССП Псковской области.

Помимо взрослых среди нелегалов оказалось и два ребёнка, одному исполнилось 2 года, другому — 2 месяца. Двухмесячный малыш родился в России в псковском учреждении для временного содержания. Сейчас кубинцев доставили в аэропорт Пулково города Санкт-Петербург для дальнейшей отправки на родину.

Обычно суд принимает решение о депортации из-за нарушения сроков пребывания на территории России или из-за проблем с трудовой деятельностью.

Во время проведения проверок, нелегалы живут в специализированных учреждениях, где они могут временно содержаться до выяснения обстоятельств и проведения процедуры выдворения из страны. Для кубинских путешественников въезд в Россию будет закрыт на пять лет.