Почти полчаса псковичи не отпускали Максима Аверина со сцены БКЗ Филармонии

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У зрителей Псковской области 26 сентября появилась уникальная возможность увидеть постановку заслуженного российского актера театра, телевидения и кино Максима Аверина. Известный по сериалу «Глухарь» и медицинской драме «Склифосовский», актер привез в Псков авторский моноспектакль «Научи меня жить».

«Мозаику из музыки, поэзии и прозы, с выдающимся видеорядом» псковичи приняли овациями. Зал псковской Филармонии не отпускал актера почти полчаса. О впечатлениях от постановки Максима Аверина «Комсомольской правде в Пскове» рассказала одна из зрительниц.

«На концерт я пришла с мужем. Мало сказать, что мы в восторге от Аверина. Весь зал был впечатлен. За два часа артист в одиночку показал настоящее представление: он пел без фонограммы, танцевал, делился эпизодами своей жизни. В конце никто не хотел расходиться. Все повставали с мест и спустились к сцене на сколько было возможно. Вместо двух часов моноспектакля все длилось почти два с половиной часа. Двадцать три минуты никто не хотел отпускать актера. Он спустился к нам в зал, спел еще две песни, «заставил» танцевать и рассказал, что Псков для него очень значимый город. Приезжая сюда на съемки, он всегда вдохновляется и именно здесь появилось на свет множество его стихов», – поделилась жительница областного центра.

По словам псковички, весь моноспектакль сопровождался кадрами из личного архива Максима Аверина. К концу и сам артист был настолько впечатлен публикой, что в один момент даже упал перед псковичами на колени.