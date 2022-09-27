Псковичам назвали 7 категорий граждан, освобождённых от призыва во время частичной мобилизации

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Минобороны России опубликовало список тех, кто не попадает под частичную мобилизацию. Информацию продублировали в группе администрации города Пскова «ВКонтакте».

Освобождены от призыва:

– Сотрудники, работающие на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и граждане, получившие бронь от призыва

– Граждане, признанные временно неугодными по состоянию здоровья (срок до 6 месяцев)

– Граждане, занятые постоянным уходом за членом семьи или за инвалидом I группы. ( если по закону больше никто не может взять на себя эти обязательства)

– Опекуны или попечители родного брата/сестры, не достигшего совершеннолетия. ( если нет других законных представителей)

– Мужчины, имеющие четверо и более детей, не достигших шестнадцатилетия или мужчины, занимающиеся воспитанием одного ребёнка или более в возрасте до 16 лет без матери

– Женщины у которых один ребёнок и более, не достигший шестнадцатилетия или женщины, беременные от 22 недель

– Пятые дети в семье, если их мать воспитывает без мужа, а остальные дети в возрасте до восьми лет

Если повестка была вручена гражданину, освобожденному от мобилизации, то необходимо позвонить на горячую линию по номеру 122.