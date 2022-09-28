В Пскове выявили товары, особенно популярные в период мобилизации

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После объявления частичной мобилизации псковичи начали скупать товары из специализированных магазинов. Корреспондент Псковского агентства информации разобрался, какие именно вещи пользуются спросом.

Сотрудники магазинов утверждают, что люди в основном берут термобелье, термоноски, обувь, как военную, так и туристическую, камуфляжную форму, шапки и перчатки.

Кроме того, граждане покупают медикаменты и собирают индивидуальные аптечки.

Также люди стали брать предметы для туризма, которые тоже могут пригодится мобилизованным. Это горелки с газовыми баллонами, спальники, туристическая сидушки и посуда, термосы и химические грелки.

Побывав в магазинах, корреспонденту также удалось выяснить, что цены на популярные товары не повысились. Представители магазинов подчеркнули, что не хотят наживаться на этом.

Однако по итогу, в Пскове граждане могут потратить от 7 до 20 тысяч рублей, чтобы купить одежду и предметы, которые могут пригодиться в случае призыва. Некоторые магазины с пониманием относятся к ситуации и делают скидки на популярные товары.