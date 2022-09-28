Утечка данных произошла по вине 22-летнего жителя Порхова

Фото из архива КП

Порхович 2000-го года рождения копировал данные абонентов мобильной связи и передавал из третьим лицам. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Выяснилось, что в августе прошлого года, когда молодой человек работал в офисе продаж оператора связи, он копировал данные о пользователях и продавал их другим людям.

Порховский суд признал парня виновным по статье 272. часть 3 УК РФ( копирование компьютерной информации с использованием служебного положения).

Виновного ждёт лишение свободы сроком на один год. В законную силу решение суда пока не вступило.