Приставы в Великих Луках наложили арест на восемь автомобилей

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За неделю судебные приставы в Великих Луках арестовали восемь легковых транспортных средств. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе управления ФССП по Псковской области.

Один арест был проведён в рамках розыскного дела, семь других были арестованы из-за долговых обязательств.

Более 9 миллионов рублей составил долг владельцев автомобилей. Это не только долги по налогам и сборам, но и долги по алиментным платежам, кредитам и пр. Преимущественно, это крупные задолженности. Так трое граждан должны государству более 1,5 млн рублей по налогам и сборам.

Арестованные автомобили в скором времени ждёт оценка, после чего они будут проданы на публичных торгах, а денежные средства будут направлены в счёт погашения долгов.