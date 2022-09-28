Московские студенты откопали замок XIX века в Печорах

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Студенты московского вуза нашли старинный замок, приняв участие в раскопках в Печорах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Псковская археология».

Студенты 4 курса МГРИ, обучающиеся по направлению гидрогеологии, посетили Печоры. Сначала ребята сходили на экскурсию, посмотрели окрестные достопримечательности. После этого, студенты пришли к археологическому раскопу поработать, стали расчищать настил из дерева, который открылся под строением XIX века.

«Им попался некий железный предмет, который они не успели полностью раскрыть, - рабочий день был на исходе», — указали в публикации. Впоследствии выяснилось, что найденная вещь оказалась старинным замком, возраст находки — около двух веков.