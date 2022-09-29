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Политика29 сентября 2022 10:13

Вторая отправка мобилизованных прошла в районах Псковской области

Источник:kp.ru
Фото: газета «Струги»

Фото: газета «Струги»

29 сентября в районах Псковской области состоялась вторая отправка мобилизованных в ряды Вооруженных сил РФ. О сборах в Стругах Красных сразу трёх районов области рассказала районная газета «Струги».

К объединенному военкомату в Стругах Красных утром 29 сентября прибыли мобилизованные Красных Струг, Дновского и Плюсского районов.

«Иду служить по повестке. Считаю, это долг перед собой - помочь ребятам завершить спецоперацию. Вернусь живым, здоровым. <…> Готов служить за Россию, за победу, за дедов», – рассказал мобилизованный.

Фото: газета «Струги»

Фото: газета «Струги»

Проводить мужчин пришли родственники и друзья. С напутственным словом выступили военком Федор Закиров, а также замглавы администрации Струго-Красненского района Сергей Андреев.

В Себежском районе также состоялась отправка второй группы мобилизованных в армию, сообщает газета «Призыв».