Замещение должности главы Пскова пройдёт на основании конкурса

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Депутаты гордумы в ходе сессии сегодня, 29 сентября, утвердили положение о конкурсе на замещение должности главы Пскова. Об этом передает корреспондент Псковского агентства информации.

Будет создана специальная комиссия, которая будет проводить данный конкурс. Часть комиссии составят кандидаты, назначенные Псковской городской думой, остальных выберет губернатор области. На следующей сессии планируется рассмотреть списки членов комиссии.

Ранее, 27 мая, депутаты гордумы на 66-й сессии одобрили поправки в Устав Пскова. Изменения коснулись выборов главы административного центра. Теперь его избирает представительный орган из тех кандидатов, которые представила конкурсная комиссия и по результатам конкурсного отбора. Кроме того, глава административного центра теперь является и главой местной администрации.

На данный момент в городе действует система управления, в которой две главы. Напомним, недавно председателем Псковской городской Думы стал Александр Гончаренко.

Ранее желание участвовать в конкурсе на должность главы Пскова выразил Борис Елкин.