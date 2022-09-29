В Пскове прошло заседание совета уполномоченных по правам ребёнка в СЗФО

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Координационный совет уполномоченных по правам ребёнка провел заседание сегодня, 29 сентября. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Заместитель губернатора области Вера Емельянова и председатель координационного совета, уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев возглавили заседание. Главная тема собрания — поддержка детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Это будет касаться социальной, медицинской, педагогической сфер.

Для участия в заседании были приглашены уполномоченные по правам ребёнка, эксперты в работе с особенными детьми и сотрудники организаций социальных и образовательных сфер. Кроме Северо-Западного федерального округа, на заседании были представители Воронежской, Ярославской и Курской областей.

От лица губернатора Псковской области с приветственным словом обратилась к участникам заседания Вера Емельянова. Она подчеркнула, что такие мероприятия способствуют разработке проектов для поддержки детей с инвалидностью и ОВЗ, а также благодаря сотрудничеству между регионами помогают создавать более эффективные программы для развития особенных детей.

«Нам есть что показать и предложить друг другу, чтобы всем вместе двигаться дальше в работе, цель которой не просто сберечь детей, но и сделать их самыми счастливыми», — подчеркнула заместитель губернатора.

Уполномоченный по правам ребёнка в Карелии Геннадий Сараев выразил благодарность Пскову за гостеприимство и оценил тесное сотрудничество между региональной властью и уполномоченных институтов.

Геннадий Сараев зачитал слова уполномоченного по права ребёнка при президенте РФ Марии Львовой-Беловой. В своём письме она отметила, что на заседании будет рассмотрена крайне важная тема.

«Последние годы в России отмечается рост детей с инвалидностью и ОВЗ. Это, безусловно, говорит о необходимости развития существующих мер поддержки детей с нарушениями здоровья и поиска новых. Радует, что вы не только обсудите общие тенденции отрасли, но и обменяетесь наиболее успешными региональными практиками. Все предложения будут рассмотрены на 19-м Всероссийском съезде уполномоченных», — подчеркнула Мария Львова-Белова в своём сообщении.

В ходе заседания был продемонстрирован опыт системного подхода в работе с особенными детьми, который накопила Псковская область. Помимо социальной поддержки, в нем учитывается образование и оздоровление, а также последующее прохождение профориентации и трудоустройство.

После этого стартовала работа совета. На заседании обсудили социально-педагогическую реабилитацию детей-инвалидов и детей с ОВЗ. Также обсудили право детей, больных сахарным диабетом, на получение дошкольного образования, программы самостоятельного проживания выпускников интернатов с сопровождением и другие программы, адаптированные для образования детей с особенностями развития.