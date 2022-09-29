22 октября в Псковской области ознаменовали днем памяти жителей сожженных деревень

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Отныне каждый год, 22 октября, будет днем памяти жителей сожженных деревень в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе парламента региона.

Предложил идею губернатор Псковской области Михаил Ведерников, инициативу поддержали депутаты областного Собрания.

Дату выбрали не случайно. В 1943 году 22 октября в деревне Ланёва Гора произошла страшная трагедия. Каратели 37-го эстонского батальона под предводительством майора Курга сожгли 55 местных жителей вместе с деревней.

В Псковском краю, эта трагедия не единственная. Во время второй мировой войны противник не раз выбирал тактику «выжженной земли». По данным архивных документов, более 71 тысячи местных жителей было уничтожено фашистами.

В Псковской области к 22 октября будут проводиться патриотические мероприятия, уроки памяти и акции, экспозиции, посвящённые тем страшным событиям. Расходы на проведение мероприятий будут браться из областного бюджета и иных источников, предусмотренных законодательством.