Горячая линия по частичной мобилизации в Псковской области принимает до 1000 звонков в сутки

.

Около 1000 звонков в день принимает горячая линия 122 в Псковской области с начала частичной мобилизации на территории РФ. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в специалистам call-центра.

С 21 сентября 2022 года во всех регионах России на базе прямой линии по коронавирусу заработал call-центр по вопросам частичной мобилизации. На линии 122 в Псковской области работают до 12 операторов за смену. Как признаются специалисты, звонки не заканчиваются.

«Ежедневно на линию поступает около 500-600 звонков. Но это количество волнообразно. В самые активные дни от жителей Псковской области поступает до 1000 звонков», – сообщили специалисты 122.

Чаще всего граждан интересует, кто подлежит призыву, их возраст, вероятность мобилизации студентов, сохранение выплат мобилизованных и призыв солдат, у которых только окончился срок службы.

Отметим, с жителями Псковской области на горячей линии 122 работают операторы только из своего региона. Таким образом, родственники мобилизованных граждан из Твери не смогут дозвониться в Псков и пообщаются с тверскими операторами.