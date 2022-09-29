В первые выходные октября в Пскове пройдут сразу 8 спортивных мероприятий

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Целых восемь мероприятий по спорту пройдут 1 и 2 октября в Пскове. Об этом сообщает Telegram-канал администрации города.

Соревнования по мини-футболу и интерактивной футболу пройдут на стадионе «Машиностроитель» 1 октября. Они будут посвящены 625-летию Псковской судной грамоты. Команды органов исполнительской, судебной, надзорной, законодательной власти и образовательные учреждения встретятся на футбольном поле. Игра стартует в 10:00.

Также 1 октября пройдёт чемпионат и первенство города по греко-римской борьбе. Начало мероприятия в 10:00 в спортклубе «Спарта» на улице Новосёлов, дом 30.

В соревнованиях примут участия спортсмены разных весовых категорий , возрастом от 2006 года рождения и старше.

Участниками станут команды из ПАКТ, 76 ДШД, ПФЮА ФСИН, спортшколы «Лидер», СДЮШОР из Санкт-Петербурга, спортшколы «Бригантина» и спортсмены из Великого Новгорода.

Кроме того, 1 октября в деревне Глоты пройдёт первенство и чемпионат города по спортивному ориентированию «МАРАФОН ШЕФА 2022». Участниками которого станут не только жители города и области, но и спортсмены из других регионов в 15 возрастных категориях.

Мероприятие стартует с 13:00 до 14:00. А 2 октября здесь же планируется провести финал чемпионата, начало в 11:00.

На улице Труда, 40 пройдут соревнование по теннису «Золотая осень» с 1 по 2 октября. Возрастная категория:18+. Участвовать могут как мужчины, так и женщины. Начало соревнований в 11:00.

Городской турнир по фехтованию на шпагах «Кубок города Пскова» в память о директоре спортшколы «Мушкетер» Валентине Любимовой пройдёт с 1 по 2 октября на стадионе «Машиностроитель». Спортсмены 2006-2009 г и 2010-2011 годов рождения, а также 2002 года рождения и моложе смогут стать участниками соревнований.

Помимо этого 1 октября в 13:00 в областной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова пройдёт VII этап Кубка города Пскова 2022 по блицу. Здесь же 2 октября в 12:30 планируется провести VII этап Кубка города Пскова 2022 по быстрым шахматам.

В спорткомплексе «Олимп» 2 октября состоится Кубок города по кудо. Спортсмены разных весовых категорий возрастом от 11 до 17 лет смогут принять участие в соревнованиях. Старт мероприятия запланирован на 8:00.