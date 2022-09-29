Более 50% мобилизационного плана выполнено в Псковской области

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В области по частичной мобилизации должны призвать около 2000 человек, набрали уже половину призывников. Об этом сообщил военком Сергей Судаков в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

По словам военкома, не служивших в армии жителей области пока стараются не призывать, ввиду отсутствия у них военно-учётной специальности. «Мы можем поставить категорию стрелка, но его минимум месяц нужно будет обучать», – пояснил Сергей Судаков.

В первую очередь мобилизуют рядовых и сержантов до 35 лет, младших офицеров до 50 и старших офицеров до 55 лет.

По словам военкома, проблем с проведением частичной мобилизации в регионе не наблюдается. Призывные мероприятия продолжатся до 10 октября.