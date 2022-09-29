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Общество29 сентября 2022 13:45

Частичная мобилизация не коснётся осенних призывников в Пскове

Источник:kp.ru
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Военный комиссар Сергей Судаков сообщил, что осенняя призывая кампания никак не будет связана с частичной мобилизацией. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции с военкомом Сергеем Судаковым в медиацентре ПАИ.

С 1 октября в области начинается осенний призыв. По плану будет призвано около 400 человек. В 2021 году призывников в области было 500.

«На территорию СВО призывники направляться не будут, родителям не нужно беспокоиться», — сообщил военком. В отличие от мобилизованных граждан, призывники получат необходимую экипировку, электронную персональную карту и банковскую карту.

«Часть призывников отправят на службу в Росгвардию и два элитных полка - Семеновский и Преображенский. Нашей области традиционно оказана честь пополнять Кремлевские полки»,— поделился Сергей Судаков.