На всех призывных пунктах Пскова можно пройти медкомиссию

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Военный комиссар Сергей Судаков сообщил, что при каждом призывном пункте граждане могут пройти медкомиссию. Об этом стали известно в ходе пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

Медицинская комиссия прежде всего проводит опрос мобилизованного.

«Если гражданин имеет проблемы со здоровьем, то он предоставляет справки, и по нему уже отдельно принимается решение», — сообщил военком.

По словам Сергея Судакова осуществляется категорий А и Б, соответственно годных и годных с небольшими ограничениями к военной службе. Также военком отметил, что иногда могут рассмотреть категорию В, но только в том случае, если после соответствующего лечения заболевание было снято.

Также ситуация может быть обратной.

«Если человеку при постановке на учёт была присвоена категория одна, но у него появились заболевания, то пересматривают категорию годности», —добавил военком.