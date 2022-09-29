По 50 человек мобилизуют в сутки из Псковской области

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В Псковской области мобилизуют по 50 человек в сутки. О количестве мобилизуемых мужчин, а также о сроках завершения призыва рассказал военный комиссар Псковской области генерал-майор Сергей Судаков в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Из Псковской области в Тверь в первые два дня отправляли по 300 мобилизованных в сутки. Сергей Судаков пояснил, что на Псковскую область возложено до 2 тысяч мобилизованных.

«Призовём до двух тысяч человек различных военно-учётных специальностей. Комиссариатом области проведён расчёт, призыв будет проходить в соответствии с мобилизационными возможностями района. Мобилизация идёт в соответствии с планом», - отметил он.