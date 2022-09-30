Доходы и расходы Псковской области увеличились на 1.1 миллиарда

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На сессия парламента региона были названы изменения, произошедшие в бюджете области на 2022 года. Доходы и расходы региона повысились на 1 миллиард 115 миллионов 536 тысяч рублей. Такой рост связан с поступлениями средств из федерального бюджета. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе парламента региона.

Почти полмиллиона было выделено в виде дотаций за высокие показатели органов исполнительской власти. Расход этих средств в различных направлениях область может осуществлять самостоятельно.

В данном случае средства пошли на закупку датчиков для больных сахарным диабетом и на покрывание расходов некоторых предприятий ЖКХ, а также облагораживание территорий возле медицинских учреждений и покупку жилья для медицинских работников. Кроме того финансы были распределены на часть строительных работ социального городка в городе, приобретение недвижимости для Центра лечебной педагогики и прочие цели.

«Не могу не отметить успешную работу правительства области во главе с губернатором по привлечению средств из федерального бюджета», —сообщил председатель Собрания депутатов Александр Котов.

«По результатам успешной работы регион получил почти полмиллиарда рублей, которые мы теперь можем направить на различные нужды. Таким образом следует действовать и дальше – использовать все имеющиеся возможности для пополнения регионального бюджета за счёт стимулирующих мер, которые установлены на федеральном уровне», — добавил председатель.

Отмечается, что самая большая прибавка средств произошла в дорожном фонде. Бюджет фонда вырос на 1 миллиардов 255 миллионов 910 тысяч рублей. Средства из федерального бюджета буду вложены в строительство Северного обхода. Также оставшаяся часть средств пойдёт на ремонт дорог на направлениях : Дубровка—Дедовичи, Нестрино— Остров, Великие Луки — Новосокольники, Подсевы— Славковичи.

На государственную программу «Социальная поддержка граждан и реализация демографической политики» средств из бюджета будет выделяться меньше, это связано с техническими изменениями.

Теперь доплаты к пенсии будут выплачиваться не из бюджета области, а идти напрямую из Пенсионного фонда РФ. Средства, которые выделятся в ходе такой реорганизации будут также направлены не улучшение социальной сферы, как отметил Александр Котов.

Доходы областного бюджета на текущий год составили 51 млрд 685 миллионов 208 тысяч рублей. Расходы — 55 миллиардов 909 миллионов 691 тысячу рублей.