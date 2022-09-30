Предметы, которые нельзя брать мобилизованным, назвал военком Пскова

Военный комиссар области генерал-майор Сергей Судаков объяснил жителям, что не рекомендуется брать с собой призывникам. Об этом стало известно на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации.

«С собой не рекомендуется брать боевые ножи, перочинные можно, телефоны только кнопочные, никаких смартфонов»,— подчеркнул Сергей Судаков.

Военком добавил, что смартфоны подлежат изъятию перед отправкой в часть. Кроме того, с помощью современных смартфонов противнику будет легко отыскать бойцов.

Сергей Судаков сообщил, что военкомат не обеспечивает экипировкой призывников. Об этом мобилизованные должны позаботиться самостоятельно. Напомним, о популярных в период мобилизации покупках псковичей , можно узнать здесь.