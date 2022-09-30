До 70 тысяч из маткапитала псковские семьи смогут потратить на догазификацию

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Сумма средств материнского капитала, которую можно использовать для догазификации, увеличена с 40 до 70 тысяч рублей. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе парламента региона.

Депутаты приняли такой закон на сентябрьской сессии Собрания. С апреля 2022 года часть средств на покупку газового оборудования многодетным семьям можно было взять из материнского капитала. Тогда для этих можно было воспользоваться только 40 тысячами рублей. По данным на 1 сентября текущего года две семьи воспользовались данной мерой.

Из-за высокой стоимости газового оборудования сумму средств, которую можно использовать для догазификации, решили увеличить до 70 тысяч.

Напомним, что получателей маткапитала, проживающих в местах, где ведётся догазификация, более 1300 человек. Из них в частных домах проживает 395 человек.

Изменения в закон «О региональном материнском капитале» не повлекут за собой выделения дополнительных средств из бюджета области. Реализация изменений будет будет производится за счёт денег, которые уже выделены в бюджете на материнский капитал.