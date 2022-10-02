Военнослужащие псковской дивизии ВДВ сорвали наступление спецназа ВСУ в Херсоне

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Вечером 1 октября десантники псковской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии отбили атаку Вооруженных сил Украины одновременно по трем направлениям: Николаевском, Андреевском и Криворожском, сообщает ТАСС.

«На Николаево-Криворожском направлении киевским режимом была осуществлена попытка наступления одновременно в Николаевском, Андреевском и Криворожском тактических направлениях», – сообщил Конашенков.

Как сообщает издание, наступление планировалось в направлении населенного пункта Давыдов Брод. Захват территории армией Украины вёлся силами порядка шести батальоном, в числе которых было два танковых.

«Одновременно, двумя усиленными батальонными тактическими группами ВСУ велось наступление на позиции российских войск в районах населенных пунктов Брускинское и Костромка», – заявил Конашенков.

По его словам, результатом «упорной обороны и массированных огневых ударов», псковские военнослужащие сорвали наступление противника по всем направлениям.