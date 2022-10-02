Знаменитая актриса Ирина Пегова вновь прогулялась по Пушкинскому заповеднику

Фото здесь и далее из личного архива Ирины Пеговой

Знаменитая российская актриса театра и кино, ведущая Ирина Пегова стала постоянной гостьей Пушкинского Заповедника. Исполнительница ролей в порядка 75 российских кинокартин, Пегова посетила село Михайловское, сообщает группа Заповедника в социальной сети Вконтакте.

«Прогуливаясь по усадебным паркам Пушкинского Заповедника, часто можно видеть, что по тем же тропкам гуляют известные люди: поэты, писатели, дикторы, актеры, - все те, кого мы привыкли видеть на экране телевизора», – пишут в группе.

Красотами Пушкинских гор ещё летом очаровалась известная по фильмам «Прогулка», «Космос как предчувствие», «Подруга особого назначения» и «Пассажирка», заслуженная артистка России Ирина Пегова.

«Этим летом на экскурсии в Михайловском побывала российская актриса Ирина Пегова, и вот осенью она вновь вернулась сюда, чем и поделилась в соц.сетях. Будем думать, что это ещё один человек, коих среди нас великое множество, кого пленила природа пушкинских мест, и кто хочет возвращаться к нам вновь и вновь», – поделились сотрудники Заповедника.

Артистка буквально слилась с природой. Она сняла обувь и босиком прогулялась по тропкам, где когда-то вдохновлялся природой известный поэт. По пути прильнула к многовековому дубу-памятнику, благодаря которому могло родиться знаменитое стихотворение Пушкина.