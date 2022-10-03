Питомцев мобилизованных граждан готовы пристроить псковские приюты

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В Псковской области приюты готовы взять на передержку питомцев, владельцы которых призваны по частичной мобилизации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.
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