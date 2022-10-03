Питомцев мобилизованных граждан готовы пристроить псковские приюты

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В Псковской области приюты готовы взять на передержку питомцев, владельцы которых призваны по частичной мобилизации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Адреса приютов, которые принимают животных по Псковской области:

В городе Великие Луки на улице Гоголя, дом 8В

Телефон: 8 911 692 06 90

В городе Пскове на улице Советской Армии, дом 56Б

Телефон: 8 911 352 63 03

Телефон: 8 911 362 31 25

В городе Порхове на улице Пушкина, дом 50, на улице Старорусской, дом 35

Телефон: 8 911 369 18 92

В Новосокольниках звонить по телефону 8 911 369 81 89

В Бежаницах на улице Солдатская Горка, дом 11

Телефон: 8 951 758 36 75

В Невеле на улице 1-й переулок Урицкого, дом 3

Телефон: 8 911 882 87 69

В Острове звонить по телефону 8 951 756 10 60

В Гдове звонить по телефону 8 900 999 32 90