Потепление придет в Псковскую область с 4 октября

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В дневное время с 4 октября в Псковской области начнет повышаться температура воздуха. Об этом сообщает руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова, пишет ПАИ.

«Сегодня, наверное, самый холодный день на этой неделе, дальше дневные температуры будут повышаться и составят +9...+12-13 градусов, ночные температуры - тоже положительные. Осенняя погода, октябрьская», – рассказала Тала Нещадимова.

Синоптик также поделилась, что эта неделя будет дождливой до четверга, а далее ожидается погода без значительных осадков.