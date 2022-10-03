Районы Псковской области получили более 262 миллионов на соцвыплаты

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В органы соцзащиты городов и районов Псковской области областной комитет по социальной защите отправил 262 миллиона и 340 тысяч рублей. Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

Средства будут распределены на следующие ежемесячные выплаты: денежное пособие в связи с рождением первого ребёнка, денежная выплата на третьего ребёнка и последующих детей, денежное пособие, получаемое для оплаты жилого помещения и коммунальных услуг для федеральных льготных категорий граждан, денежная выплата на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет.

В данный момент, средства приходят на счета жителей региона постепенно. Сотрудники комитета просят граждан проявить терпение и с пониманием отнестись к ситуации.