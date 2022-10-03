Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Псков
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Псков
+7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество3 октября 2022 13:56

В Псковской области запретили импорт овчины из Франции

Источник:kp.ru
.

.

Через российско-латвийскую границу ведомство Россельхознадзора запретило ввозить французскую овчину. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

На границе остановили ввоз 21,7 тонн мокросоленых овечьих шкурок. Выяснилось, что товар не прошёл ветеринарный контроль.

Груз перевозился из Литвы в Ставропольский край. В ходе проверки выяснилось, что у товара отсутствует информация о номере транспортного средства во французском ветеринарном сертификате. Также отсутствует пломба, которая заявлена в документах страны-экспортера. Кроме того, сведения о том, что пломба была заменена в сертификате не прописаны.