Акцию помощи семьям мобилизованных запустили в Пскове

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Семьи мобилизованных и участники СВО могут получить помощь от волонтёров. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Волонтёры #МЫВМЕСТЕ решили запустить акцию взаимопомощи. Штаб по обработке обращений находится в Региональном ресурсном центре добровольчества. Прежде всего будет проводиться бытовая помощь военнослужащим и их семьям.

Напоминаем, чтобы стать волонтёром акции #МЫВМЕСТЕ, необходимо оставить заявку на сайте.

Заявки на предоставление помощи можно отставить по телефону: (800)200-34-11 или 122