Великолукская учительница проведёт урок на федеральном телеканале

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Татьяна Рассолова, учитель русского языка и литературы в шкоое №1 в Великих Луках вышла в финал телевизионного шоу «Классная тема!». Об этом сообщает группа телеканала «ВКонтакте».

«Всероссийское голосование за участников телешоу «Классная Тема!» завершилось. Сегодня стали известны их имена. Семеро учителей, которых выбрали зрители, примут участие в гранд-шоу на нашем канале», – сообщили в группе.

Финалистам предстоит провести урок для известных гостей шоу. Учёные, музыканты, космонавты и артисты могут присутствовать на уроке у педогогов в рамках шоу «Классная тема!» в эфире телеканала «Россия».

Для того, чтобы поучаствовать в шоу, Татьяна Рассолова заполнила анкету, успешно прошла тестирование и сделала видео-визитку. Спустя время выяснилось, что учительница прошла конкурсный отбор.