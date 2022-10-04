Псковский губернатор: мобильные призывные пункты развернуты на границах со странами ЕС

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Мобильные призывные пункты выставлены в Псковской области на границах со странами Евросоюза. В настоящее время на пунктах пропуска огромные очереди из ожидающих. Губернатор Псковской области Михаил Ведерников дал поручение организовать пункты обогрева и разместить точки с продажей продуктов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале после совещания по ситуации в приграничных районах.

«Пограничной службой, МЧС, местными администрациями уже сделано все необходимое: усилены смены, развернуты мобильные призывные пункты, обеспечены санитарные условия, проведена работа с руководством заправок и придорожных кафе. <…> Но наплыв людей очень большой. Поэтому, с учетом погоды, поручил организовать выездную торговлю продуктами первой необходимости, а также поставить пункты обогрева и защиты от дождя. Палатки уже устанавливают», – написал глава региона.

По словам Ведерникова, на границе в очереди пропуск ожидают разные люди, большое количество граждан Украины. Причины пересечения границы у всех разные.

«Поток большой, люди разные: есть те, кто пытается вывезти валюту сверх установленных законом норм, предметы старины, искусства, запрещенные товары. Есть и граждане России призывного возраста. По понятным причинам все проходят соответствующие проверки», – сообщил глава региона. По данным пунктов пропуска, соседние страны также «не спешат их пропускать».

Особенно без спешки происходит пересечение границы Латвии и Эстонии с Россией. Пограничники европейских стран по словам тех, кто застрял в очередях, пропускают ограниченное число авто и пеших граждан за сутки.

Согласно Федеральной таможенной службы, пункты пропуска "Бурачки", "Убылинка" и "Лудонка", находящиеся на границе с Латвией в Псковской области собрали пробку более чем из 700 авто. Большегрузы в подсчетах не учитывались.