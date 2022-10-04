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Общество4 октября 2022 9:50

У Александра Баранова досрочно изъяли полномочия главы Пушкиногорского района

Источник:kp.ru
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4 октября в Пушкиногорском районе прошло собрание депутатов, на котором было принято решение досрочно прекратить полномочия главы района Александра Баранова. Действие последовало вступлению в законную силу приговора суда в отношении Баранова.

Ранее Псковский областной суд признал главу Пушкиногорского района виновным в превышении должностных полномочий.

Решение изъять полномочия главы Пушкиногорского района будет опубликовано в районной газете «Пушкинский край», а также на официальном сайте администрации Пушкиногорского района.

Решение вступило в силу с момента его принятия.